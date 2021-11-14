Умер чемпион СССР и Европы по самбо и дзюдо Анатолий Бондаренко

Фото: Московский союз ветеранов дзюдо и самбо/roo-msvd.ru

В Москве умер многократный чемпион СССР по дзюдо и самбо, обладатель пяти золотых медалей чемпионата Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Спортсмен был госпитализирован 11 ноября, в реанимации он провел два дня. Врачи спасти его не смогли.

Предварительная причина смерти — последствия коронавируса.

Анатолий Бондаренко — заслуженный мастер спорта СССР по дзюдо. Четырехкратный чемпион СССР по самбо, дважды чемпион Европы в личном зачете и трижды — в командном.

Ольга Шагиева