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Умер чемпион СССР и Европы по самбо и дзюдо Анатолий Бондаренко

13:59, 14.11.2021
Умер чемпион СССР и Европы по самбо и дзюдо Анатолий Бондаренко
Фото: Московский союз ветеранов дзюдо и самбо/roo-msvd.ru

В Москве умер многократный чемпион СССР по дзюдо и самбо, обладатель пяти золотых медалей чемпионата Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Спортсмен был госпитализирован 11 ноября, в реанимации он провел два дня. Врачи спасти его не смогли.

Предварительная причина смерти — последствия коронавируса.

Анатолий Бондаренко — заслуженный мастер спорта СССР по дзюдо. Четырехкратный чемпион СССР по самбо, дважды чемпион Европы в личном зачете и трижды — в командном.

Ольга Шагиева
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