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Валиева рассказала о своем выступлении в короткой программе на этапе серии Гран-при в Сочи

21:44, 26.11.2021
Валиева рассказала о своем выступлении в короткой программе на этапе серии Гран-при в Сочи
Фото: fsrussia.ru

Новая произвольная программа фигуристки Камилы Валиевой на музыку Кирилла Рихтера In Memoriam посвящена памяти ее бабушки, которая ушла из жизни в 2019 году. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

— Это история о бабочке, где я ее ловлю, следую за ней всю программу, в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка — память о погибших, — приводит ТАСС ее слова.

Фигуристка рассказала, что осталась довольна сегодняшним прокатом, однако «всегда есть к чему стремиться».

Сегодня Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию. Ее результат — 87,42 балла. Таким образом, Валиева стала абсолютной рекордсменкой мира, ей также принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (180,89) и по общей сумме баллов (265,08).

СпортФигурное катание Татарстан

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