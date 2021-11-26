Фигуристка из Казани побила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию. Она набрала за прокат 87,42 балла.

Рекорд ранее побила Алена Косторная. Ее результат — 85,45.

Фото: fsrussia.ru

Валиева стала абсолютной рекордсменкой мира, ей также принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (180,89) и по общей сумме баллов (265,08), пишет ТАСС.

30 октября россиянки взяли несколько первых мест в короткой программе II этапа Гран-при в Ванкувере. Камила Валиева одержала первенство, набрав 84,19 балла. На 2-м месте оказалась Елизавета Туктамышева с 81,24 балла, а 3-е место взяла Алена Косторная, получив 75,58 балла.