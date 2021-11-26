В Татарстане будут судить 40-летнего участника ОПГ «Мамшовские» из Нижнекамска

Фото: кадр видео МВД РТ

В Татарстане будут судить 40-летнего участника ОПГ «Мамшовские» из Нижнекамска за два убийства и покушение на убийство, совершенные 20 лет назад. Также его обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

11 марта 2000 года в Нижнекамске убили члена одной из группировок, а также совершили покушение на убийство его телохранителя. Дело раскрыли лишь спустя 20 лет, в рамках расследования задержали 40-летнего местного жителя.

Также оперативники установили причастность мужчины к убийству директора головной перекачивающей станции одной из нефтяных компаний республики, совершенному в 2000 году. Тогда потерпевший отказался сотрудничать с членами ОПФ, пресекая хищения нефтепродуктов из путепровода, осуществляемые при помощи врезок, что в итоге лишало их финансовой подпитки.

«В настоящее время обвинительное заключение в отношении задержанного по преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 105 «Убийство», ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 «Покушение на убийство», ч. 3 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» УК РФ, утверждено и передано в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее прокуратура Татарстана сообщала, что в Верховный суд Татарстана поступило уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Нижнекамска.



Ольга Шагиева