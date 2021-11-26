Лукашенко прибыл в лагерь беженцев у границы с Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу прибыл в лагерь беженцев, расположенный в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сообщает ТАСС.
Глава республики осмотрел территорию лагеря. Он побывал у пункта раздачи питания и поинтересовался, хватает ли продуктов. Лукашенко встретился с представителями Красного Креста.
Планируется выступление президента перед мигрантами. Президента РБ сопровождает председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Лукашенко заявил, что Минск не будет политизировать проблему беженцев.
О том, как польские татары-мусульмане помогают мигрантам на границе Белоруссии, читайте в материале «Реального времени».
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