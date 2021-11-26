Новости общества

13:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лукашенко прибыл в лагерь беженцев у границы с Польшей

12:34, 26.11.2021
Лукашенко прибыл в лагерь беженцев у границы с Польшей
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу прибыл в лагерь беженцев, расположенный в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сообщает ТАСС.

Глава республики осмотрел территорию лагеря. Он побывал у пункта раздачи питания и поинтересовался, хватает ли продуктов. Лукашенко встретился с представителями Красного Креста.

Планируется выступление президента перед мигрантами. Президента РБ сопровождает председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Лукашенко заявил, что Минск не будет политизировать проблему беженцев.

kremlin.ru

О том, как польские татары-мусульмане помогают мигрантам на границе Белоруссии, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также