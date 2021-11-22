Семерых отравившихся метанолом казанских студентов выписали из больницы

Из больницы выписались семеро отравившихся метанолом студентов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Семерых пострадавших, которые на прошлой неделе поступили с признаками отравления метанолом, сегодня мы выписываем. Их жизни ничего не угрожает. Состояние стабильное», — рассказала главный токсиколог Татарстана, руководитель Центра острых отравлений Алия Насибуллина.

Остальные пациенты пока остаются под наблюдением токсикологов.

В Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. В начале недели компания отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Пострадавшими оказались молодые люди 1999—2003 годов рождения. Одна отравившаяся девушка умерла в реанимации. Все они распивали алкоголь, который купили у одного из сбытчиков, однако по ошибке выпили «незамерзайку».

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане после отравления студентов метанолом возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».



Ольга Шагиева