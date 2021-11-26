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Ушел из жизни аксакал ВТОЦ* Ильдус Садыков

11:16, 26.11.2021
Ушел из жизни аксакал ВТОЦ* Ильдус Садыков
Фото: instagram.com

Скончался аксакал Всетатарского общественного центра* (работа ВТОЦ приостановлена из-за ведения экстремистской деятельности) Ильдус Садыков. Об этом сообщил ведущий Рамиль Хайрутдинов на своей странице в Instagram.

Прощание с активистом состоится сегодня в 13:00 на Ново-Татарском кладбище по адресу: улица Пригородная, дом 1.

В прошлом месяце Минюст России приостановил работу ВТОЦ* из-за ведения экстремистской деятельности по решению прокурора Татарстана от 17.10.2021. Иск прокуратуры РТ о ликвидации центра начали рассматривать еще в феврале этого года.

В этом месяце на 99-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, генерал-майор Адгамов. Он скончался в московском госпитале после непродолжительной болезни.

* Общественное объединение «Татарстанское Региональное Всетатарское Общественное Движение — Всетатарский Общественный Центр» входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности (решение прокурора РТ от 17.10.2021).

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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