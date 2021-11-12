Скончался участник Великой Отечественной войны, генерал-майор Алмас Адгамов

На 99-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, генерал-майор Адгамов. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства Татарстана в РФ.

Он скончался в московском госпитале после непродолжительной болезни. Адгамова похоронят 19 ноября на Троекуровском кладбище.

Фото: pixabay.com

Алмас Адгамов родился в 1923 году в селе Новое Ибрайкино ТАССР. В 1941 году он получил свое первое боевое крещение под Калинином. Воевал в должности командира взвода, заместителя командира пулеметной роты. С 1944 года воевал в составе Прибалтийского фронта. До ухода в отставку в 1987 году работал в Центральном аппарате Министерства обороны СССР на различных должностях.

Вчера в Набережных Челнах скончался адвокат Марс Юсупов. Его похоронили на городском кладбище рядом с сыном, который 8 лет назад умер от пневмонии.

Диана Жиленкова