Исследование: почти 60% жителей Казани пользуются услугами доставки продуктов и товаров на дом

Фото: Ринат Назметдинов

Почти 60% казанцев оформляют доставку продуктов и различных товаров на дом. Причем активно пользоваться такими услугами начали 20% жителей Казани в период пандемии коронавируса. Таковы результаты опроса сервиса городской мобильности «Ситимобил», онлайн-ретейлера «Самокат» и исследовательской компании ResearchMe.

35% горожан считают главным достоинством сервиса доставки экономию времени, еще 30% — экономию собственных сил. 20% казанцев видят главное достоинство такого сервиса в частых акциях и скидках, а 14% ценят широкий ассортимент продуктов и товаров.

Фото: Максим Платонов

Чаще всего жители города заказывают на дом напитки и продукты, реже — косметику и средства гигиены. Еще меньше оформляют доставку товаров для животных, бытовых товаров и др.

Недавно эксперты сервиса доставки готовой еды Delivery Club выяснили, что в столице Татарстана курьеры в среднем за октябрь заработали более 72 тысяч рублей.

Диана Жиленкова