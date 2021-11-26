Минтруд обсуждает введение нового показателя оценки бедности

В Минтруде рассматривают введение нового показателя оценки благосостояния граждан — «границу бедности», которая будет зависеть от инфляции, сообщают «Известия» со ссылкой на два близких к ведомству источника.



Рассчитываться граница будет по формуле: «умножение прожиточного минимума (ПМ) за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период».

Показатель хотят использовать для того, чтобы оценивать уровень нуждаемости россиян. Прожиточный минимум останется критерием предоставления государственных мер соцподдержки. Предполагается, что показатель «границы бедности» позволит более качественно отслеживать достижение национальной цели по сокращению уровня бедности, отслеживать уровень бедности и оказывать поддержку.

Фото: realnoevremya.ru

В структуре бедности России 80% составляют семьи с детьми, сообщали ранее в Минтруде.

Маргарита Головатенко