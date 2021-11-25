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В Казани продают бывшее пассажирское депо с 50% скидкой

22:52, 25.11.2021
В Казани продают бывшее пассажирское депо с 50% скидкой
Фото: pxhere.com

В Кировском районе Казани на продажу выставили бывшее пассажирское вагонное депо — имущественный комплекс, площадью 11 тыс. кв. м, с тремя земельными участками, рядом с ж/д станцией «Юдино». Об этом сообщает Российский аукционный дом (РАД).

Российский аукционный дом 17 декабря проведет торги по поручению дочерней структуры ОАО «РЖД» — АО «Федеральная пассажирская компания». Депо располагается между жилыми микрорайонами Займище и Новое Юдино, рядом с федеральной трассой М-7 «Волга». Сейчас оно законсервировано. Инвестор может использовать объект под производственно-складскую функцию.

Торги будут проходить по голландской схеме (на понижение) на электронной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. Начальная цена лота — 121,3 млн рублей, минимальная цена — 60,6 млн рублей.

На прошлой неделе стало известно о выставлении на аукцион недостроенного здания по улице Исаева. Степень готовности объекта составляет 70%. Начальная цена предмета аукциона — 22,7 млн рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураНедвижимость Татарстан

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