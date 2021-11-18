В Казани на публичные торги выставили недостроенное здание за 22,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

24 декабря в Казани состоится аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: ул. Исаева, д.10. Заявки на участие в публичных торгах принимаются до 20 декабря. Такое извещение размещено в сборнике документов мэрии города.

Согласно документу, на аукцион выставляется объект с кадастровым номером 16:50:100306:745 и площадью застройки 390.1 кв. м (по эскизному предложению — 952,8 кв. м). Степень готовности объекта составляет 70%. Начальная цена предмета аукциона — 22,7 млн рублей.

В сентябре в Казани продали долгострой на улице Бутлерова на публичных торгах за 136,2 млн рублей. Победителем стала казанская строительная фирма ООО «Юлдаш». Кроме нее, на аукцион заявлялись ООО «Премия» и ООО «Центр торговли Вазифа».

Диана Жиленкова