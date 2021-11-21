Россиян предупредили, как могут действовать мошенники в «черную пятницу»

В «черную пятницу» активизируются интернет-мошенники, цель которых — похитить данные пластиковых карт и воспользоваться ими в собственных корыстных целях. Самая частая тактика — создание подложных сайтов популярных интернет-магазинов, форма оплаты в которых визуально очень похожа на известные платежные сервисы. Покупатель вводит карточные данные, мошенники их получают, а потом или уводят с карты деньги, или продают в даркнете. Об этом рассказал агентству РИА «Новости» специалист по кибербезопасности Олег Волков. Он перечислил несколько правил, которые позволят уберечься от кибермошенничеств.

Обязательно проверяйте ссылки, на которые ведет реклама. Разница в написании адреса может быть в одну букву. Популярный обман — когда вместо буквы «О» стоит цифра 0. Безопаснее самостоятельно набрать электронный адрес магазина.

Избегайте покупок на сайтах в некоммерческих доменных зонах (.org, .info, .net и тому подобные).



В названии сайта не должно быть дополнительных символов, не связанных с названием бренда.

Оформите отдельную банковскую карту для покупок в интернете. Это позволит уберечь основные деньги, даже если вы попадетесь на уловку мошенников. Пополняйте ее по необходимости. А если карта дополнительная и привязана к основному счету, то установите дневной лимит на списание средств.

Напомним, проблема интернет-мошенничеств стала настолько актуальной на сегодня, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать кафедры организации расследований киберпреступлений на базе двух академий Следкома России — Санкт-Петербургской и Московской.



Людмила Губаева