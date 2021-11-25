В Нижегородской области музеи, общепит, фитнес-центры и гостиницы смогут работать без QR-кодов

В Нижегородской области общепиту, кинотеатрам, музеям, фитнес-клубам, баням, библиотекам и гостиницам дали право самостоятельно решать, работать по QR-кодам или нет. Об этом сообщил в своем инстаграме сегодня губернатор области Глеб Никитин.

Он заявил, что вышеперечисленные заведения могут сами решить, оставлять ли пропуск по QR-кодам. При этом он добавил, что коды продолжат действовать для пропусков на массовые мероприятия, спортивные объекты, торговые центры, театрально-концертные и конгрессно-выставочные организаций.

Изменения вступят в силу с 26 ноября.

В Татарстане, согласно недавно проведенному опросу, большинство жителей не поддерживает ограничения на транспорте, начавшие действовать с 22 ноября. Лишь 20% опрошенных назвали эту меру полезной.



Дарья Акимова