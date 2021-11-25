В Казани могут пройти «Игры будущего — 2023»

Казань может стать столицей соревнований «Игры будущего — 2023». Об этом сообщает у себя в телеграм-канале мэрия города.

В Москве началась официальная заявочная кампания на проведение соревнований. Казань подала свою заявку.

«Игры будущего» — это соревнования по робототехнике, гонкам дронов, киберспорту, танцам с роботами, флайборду и другим. Всего в них входит 21 дисциплина. Согласно условиям, будущая столица игр должна будет принять 300 тысяч участников и зрителей мероприятия.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре в Казани состоялись Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду и чемпионат Европы по плаванию.



Дарья Акимова