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В Казани могут пройти «Игры будущего — 2023»

16:23, 25.11.2021
В Казани могут пройти «Игры будущего — 2023»
Фото: t.me/kzn_official

Казань может стать столицей соревнований «Игры будущего — 2023». Об этом сообщает у себя в телеграм-канале мэрия города.

В Москве началась официальная заявочная кампания на проведение соревнований. Казань подала свою заявку.

«Игры будущего» — это соревнования по робототехнике, гонкам дронов, киберспорту, танцам с роботами, флайборду и другим. Всего в них входит 21 дисциплина. Согласно условиям, будущая столица игр должна будет принять 300 тысяч участников и зрителей мероприятия.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре в Казани состоялись Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду и чемпионат Европы по плаванию.

Дарья Акимова
СпортКиберспорт Татарстан

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