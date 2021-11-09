В ноябре в Казани пройдет Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду

С 11 по 16 ноября в Казани состоится Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду. Информация появилась на сайте Минспорта республики.

Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта. В них примут участие около 100 спортсменов из более чем девяти регионов России. Турнир пройдет по правилам ФИНА. К участию допущены юниоры и юниорки 2002—2004 и 2005—2006 годов рождения и победители и призеры первенства России 2007 года рождения.

Татарстан представят мастера спорта Артем Трубин и Александр Степаненко.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что на проведение соревнований по прыжкам в воду «Кубок президента Республики Татарстан» потратят более 4 млн рублей.



Дарья Акимова