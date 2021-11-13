Исследование: каждый второй россиянин против QR-кодов на поездах и самолетах

Фото: Максим Платонов

Россияне все еще негативно относятся к проверке QR-кодов при посадке на самолеты и поезда. За эту меру высказываются лишь 27% опрошенных порталом SuperJob. Каждый второй опрошенный не видит в этом необходимости. 2% опрошенных считают, что QR-коды надо вводить только в самолетах, 1% — только в поездах.

Те 54%, кто выступает категорически против введения QR-кодов, аргументируют свое мнение наличием конституционного права граждан на свободу передвижения. Кроме того, скоро Новый год, а в это время люди традиционно больше путешествуют, и нельзя отнимать у них эту возможность.

Среди тех, кто одобряет «куаризацию» авиа- и железнодорожных перевозок, больше молодежи (30% людей младше 34 лет), а привитых среди них впятеро больше, чем непривитых. Само собой, 73% не сделавших прививку — убежденные противники жестких ограничений в поездах и самолетах.

Но кажется, эти меры не сделают темпы вакцинации стремительными. Среди опрошенных порталом SuperJob, сделать прививку ради того, чтобы беспрепятственно ездить на поездах, готовы только 8% непривитых, а чтобы летать на самолетах — 9%. Еще 12% сказали, что и без того планировали вакцинироваться, но две трети сообщили, что прививку не будут делать ни при каких раскладах.

Напомним, в Госдуму внесен пакет законопроектов о введении QR-кодов о вакцинации или перенесенном ковиде не только для входа в общественные места, но и для поездок на дальние расстояния: на поезде или самолете. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 22 февраля и продлятся по меньшей мере до 22 июня.