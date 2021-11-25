На шахте «Листвяжная» приостановили спасательные работы из-за угрозы взрыва

На шахте «Листвяжная» спасатели временно приостановили операцию по спасению шахтеров из-за угрозы взрыва. Похожий на второй взрыв толчок почувствовали местные жители поселка Грамотеино, который расположен рядом с шахтой. Очевидцы услышали гул и звуки, похожие на взрыв, около четырех часов (12.00 мск).

Информацию о приостановке спасательных работ подтвердил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. По его словам, в вымоечном забое концентрация по метану превысила 6%, а по окиси углерода — более 25%, что является взрывоопасным, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня утром на шахте «Листвяжная» произошел пожар. По последним данным, госпитализировали 38 пострадавших, 11 человек продолжат лечение амбулаторно. Местоположение еще 35 человек, оказавшихся под землей, не установлено. Погибли 11 шахтеров.

Диана Жиленкова