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На шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел пожар, есть пострадавшие

07:48, 25.11.2021
На шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел пожар, есть пострадавшие
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В результате пожара, произошедшего на шахте «Листвяжная» в Кузбассе утром 25 ноября, госпитализировали 29 человек, сообщает «РИА Новости».

В шахте находилось 287 человек. По последним данным, сейчас из шахты вывели 210 горняков, связь с остальными установлена. Работников предприятия выводят на поверхность, пишет ТАСС.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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