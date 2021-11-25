На шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел пожар, есть пострадавшие
В результате пожара, произошедшего на шахте «Листвяжная» в Кузбассе утром 25 ноября, госпитализировали 29 человек, сообщает «РИА Новости».
В шахте находилось 287 человек. По последним данным, сейчас из шахты вывели 210 горняков, связь с остальными установлена. Работников предприятия выводят на поверхность, пишет ТАСС.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
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