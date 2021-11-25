В Татарстане прокуратура обязала исполком отремонтировать дорогу к дому девочки-инвалида

В Пестречинском районе Татарстана прокуратура потребовала от местных властей отремонтировать дорогу к дому, в котором проживает ребенок-инвалид. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сообщается, что 12-летняя девочка, которая передвигается в инвалидном кресле, живет на улице Клубной в селе Ленино-Кокушкино. Дорога на этой улице без твердого покрытия и не приспособлена для передвижения в инвалидном кресле, поэтому ребенок не может попасть в объекты социальной инфраструктуры, в том числе в школу.

В адрес руководителя исполкома Пестречинского района вынесено представление об устранении выявленных нарушений. Требования надзорного ведомства выполнены не были, поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием обязать исполком отремонтировать дорогу для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Фото: realnoevremya.ru

Требования надзорного ведомства судом удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.



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Ольга Шагиева