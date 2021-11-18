В повестку предстоящего заседания Госсовета не включили рассмотрение поправок о наименовании глав регионов

Президиум Госсовета Татарстана утвердил повестку дня предстоящего заседания парламента на 25 ноября. В нее не вошел вопрос о проекте закона о единой системе публичной власти в РФ, которым планируется ввести запрет на право называть высшее должностное лицо региона президентом.



Глава Комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин пояснил, что рассмотрение предложений по федеральному законопроекту продолжается. Вопрос пока в работе, а следовательно не может быть вынесен на повестку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

12 ноября Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению подготовил предложения и поправки ко второму чтению федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В их числе — поправка о сохранении поста президента республики. Депутаты подготовили 20 поправок и условно разделили их на три блока.

Напомним, резонансный законопроект уже приняли в первом чтении. Его поддержали 317 из 450 депутатов Госдумы. Против выступили 66 парламентариев. Воздержаться предпочли 12 человек.

Татьяна Леухина