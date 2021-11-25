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В Нижнекамске планируют построить кондитерскую фабрику за 1,2 млрд рублей

12:48, 25.11.2021
В Нижнекамске планируют построить кондитерскую фабрику за 1,2 млрд рублей
Фото: pixabay.com

На территории промышленного парка «Нижнекамск» планируют построить кондитерскую фабрику. Проект принадлежит известному нижнекамскому бизнесмену Рафису Мустафину.

На фабрике собираются производить конфеты, торты, печенье, вафли и другие сладости. Общий объем инвестиций — 1,2 млрд рублей.

На фабрике планируется создать 80 рабочих мест. Первый этап проекта реализуют в следующем году, второй — в 2023 году. На проектную мощность завод хотят вывести в 2026-м.

Фото: pixabay.com

Недавно конфеты кондитерской фабрики из Татарстана АО «Эссен Продакшн АГ» получили премию «Товар года».

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляЭкономикаИнвестиции Татарстан

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