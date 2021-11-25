В Нижнекамске планируют построить кондитерскую фабрику за 1,2 млрд рублей
На территории промышленного парка «Нижнекамск» планируют построить кондитерскую фабрику. Проект принадлежит известному нижнекамскому бизнесмену Рафису Мустафину.
На фабрике собираются производить конфеты, торты, печенье, вафли и другие сладости. Общий объем инвестиций — 1,2 млрд рублей.
На фабрике планируется создать 80 рабочих мест. Первый этап проекта реализуют в следующем году, второй — в 2023 году. На проектную мощность завод хотят вывести в 2026-м.
Недавно конфеты кондитерской фабрики из Татарстана АО «Эссен Продакшн АГ» получили премию «Товар года».
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