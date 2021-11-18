Конфеты кондитерской фабрики из Татарстана получили премию «Товар года»

Сегодня подведены итоги премии «Товар года», которая присуждается наиболее популярным товарам массового спроса. В этом году золотую звезду получили конфеты торговых марок «ДаЁжъ» (номинация «Выбор и доверие поколения тинейджеров») и «Cho Ko-Te» (номинация «Доверие мам и малышей в категории «Конфеты», отечественный производитель) татарстанской компании АО «Эссен Продакшн АГ».

В прошлом году лауреатами премии стали кетчуп, маринад, джем торговой марки «Махеевъ» и та же конфета «ДаЁжъ!».

В прошлом году кондитерская фабрика Essen выпустила 40 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 7% больше, чем в 2019 году.