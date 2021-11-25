В Казани после реконструкции открыли движение по улице Тихорецкой

С сегодняшнего дня в Казани после реконструкции в тестовом режиме открыли движение транспорта по улице Тихорецкой на участке от Технической до Магистральной в обоих направлениях. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

В Госавтоинспекции напомнили о предельной внимательности на дороге и неукоснительном соблюдении ПДД.

«Будьте предельно внимательны и осторожны, приближаясь к пешеходным переходам, учреждениям образования и культуры, местам остановок маршрутных транспортных средств, торгово-развлекательным комплексам, а также при движении во дворах. Примите меры по снижению скорости и будьте готовы, что в любой момент на дорогу может выйти ребенок!» — гласит сообщение ведомства.



Фото: kzn.ru

Вчера утром на перекрестке улицы Можайского — Горьковское шоссе водитель КАМАЗа наехал на семилетнего ребенка. Трагедия произошла на глазах у матери школьника. Ребенок погиб на месте. Водитель объяснил, что он не заметил мальчика.

Ольга Шагиева