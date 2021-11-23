В первый день 2,8 тыс. казанцев без QR-кодов сняли с общественного транспорта — это много или мало?

В Казани 2,8 тыс. человек не смогли воспользоваться общественным транспортом по итогам первого дня введения QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании. Это 0,57% от общего пассажиропотока за вчерашний день в городе, сообщили в Комитете по транспорту.

Всего за сутки было проверено 2 030 транспортных средств. Например, в автобусах без QR-кодов выявлено 514 пассажиров, из которых 363 человека не допустили. В троллейбусах, трамваях и метро выявили 1 256 человек без QR-кодов, 756 жителей города не допустили в салоны.

Отмечается, что из-за конфликтов перевозчикам пришлось обращаться в правоохранительные органы 18 раз.



Фото: Максим Платонов

2,8 тыс. человек — это:

Почти в 15 раз больше , чем в Набережных Челнах — там за день в транспорт не пустили 190 пассажиров без QR-кодов.

, чем в Набережных Челнах — там за день в транспорт не пустили 190 пассажиров без QR-кодов. 0,223% от численности населения Казани — на 1 января 2021 года она составляла 1 257 341 человек.

— на 1 января 2021 года она составляла 1 257 341 человек. В два раза меньше числа выявленных с 1 по 15 ноября пассажиров казанского транспорта без масок — за две недели выявили 5 844 человека без средств индивидуальной защиты.

числа выявленных с 1 по 15 ноября пассажиров казанского транспорта без масок — за две недели выявили 5 844 человека без средств индивидуальной защиты. Примерно столько же умерло в Дании от коронавируса с начала пандемии — по данным сайта университета Джонса Хопкинса, от COVID-19 в этой стране скончалось 2 828 человек.



с начала пандемии — по данным сайта университета Джонса Хопкинса, от COVID-19 в этой стране скончалось 2 828 человек. 35 казанских «краснобусов» — один автобус марки НЕФАЗ, работающий на метане, вмещает 80 человек.

— один автобус марки НЕФАЗ, работающий на метане, вмещает 80 человек. Почти три битком набитых поезда казанского метро — каждый такой состоит из четырех вагонов по 250 человек, то есть в сумме может перевезти 1 000 человек.

— каждый такой состоит из четырех вагонов по 250 человек, то есть в сумме может перевезти 1 000 человек. Столько погибших от коронавируса во всем мире было зафиксировано в самом начале пандемии по состоянию на 27 февраля 2020 года. Сейчас это число в 1,8 тысячи раз больше — 5,1 миллиона человек.

Дарья Пинегина