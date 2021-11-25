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Челнинец украл посаженную на улице ель

07:18, 25.11.2021
Челнинец украл посаженную на улице ель
Фото: кадр видео

В Набережных Челнах мужчина украл посаженную на улице ель, видео с камер наблюдения опубликовали в социальных сетях.

Как сообщили пользователи, инцидент произошел около дома 87а/1 по проспекту Чулман. На кадрах видно, как мужчина вырывает дерево, легким движением отряхивает его от снега и уносит, ускоряя шаг.

Пользователи поступок не одобрили. Однако некоторые пожалели мужчину и выразили мнение, что люди совершают подобные поступки от безденежья.

На прошлой неделе жители Казани возмущались, что готовые к посадке хвойные деревья на одной из городских улиц бесхозно лежат в течение продолжительного времени.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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