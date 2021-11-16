В Казани готовые к посадке хвойные деревья лежат на улице уже неделю

Фото: соцсети

На улице Низовой в Казани вот уже больше недели бесхозно лежат хвойные деревья, на это обратили внимание пользователи социальных сетей.



Несколько деревьев, которые, судя по всему, должны были посадить, уже засыпало снегом, посетовали жители.

Недавно в городе началась подготовка деревьев к зиме. Всего в Казани к холодному сезону подготовят около 2 тысяч деревьев, высаженных в 2018—2020 годах.

Маргарита Головатенко