В Казани за сутки в общественный транспорт не пустили почти 500 человек без QR-кодов

В Казани за сутки в общественный транспорт не пустили почти 500 человек без QR-кодов. Об этом сообщается на сайте исполкома.

За сутки в общественном транспорте выявлено 713 пассажиров без QR-кодов, который подтверждает наличие сертификата вакцинированного или переболевшего коронавирусом. По этой причине в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы не пустили 496 человек.

Всего за сутки проведено 2 730 проверок. В автобусах выявлено 250 пассажиров, не допущены к поездке 199 человек. В трех случаях пришлось вызывать полицию для составления административных протоколов. В троллейбусы, трамваи и метро не допустили 297 жителей города. В четырех случаях пришлось обратиться в правоохранительные органы.

Фото: realnoevremya.ru

За два дня с начала действия системы QR-кодов в Татарстане общественным транспортом не смогли воспользоваться 4 098 казанцев.

Ранее в «Метроэлектротрансе» отметили, что в трамваях и автобусах также стало спокойнее.



Ольга Шагиева