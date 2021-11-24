В Казани ЗАГС начал принимать заявления на регистрацию брака в 2022 году

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани открылось бронирование для подачи заявления на регистрацию брака в 2022 году. Будущие молодожены могут выбрать любой отдел ЗАГС, независимо от прописки, сообщается на сайте мэрии Казани.

Подать заявления можно:

в Управлении ЗАГС Казани (для неторжественной регистрации) по адресу: ул. Меридианная, 4, телефон для справок: +7 (843) 222-90-82;

в отделе регистрации брака (только для торжественной регистрации в Центре семьи «Казан») по адресу: ул. Бондаренко, 34, телефон для справок: +7 (843) 590-11-53;

в отделе ЗАГС по Кировскому району по адресу: ул. Болотникова, 35, телефон для справок: +7 (843) 237-84-57;

в отделе ЗАГС по Приволжскому району по адресу: ул. Рихарда Зорге, 89, телефон для справок: +7 (843) 268-38-77.

Фото: kzn.ru

В 2022 году для регистрации брака можно выбрать красивые даты: 02.02.2022, 22.02.2022, 08.08.2022 и 22.08.2022, сообщает Управление ЗАГС Казани.

Будущим молодоженам необходимо заранее определиться, будет церемония в торжественном формате или нет.

В сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что количество зарегистрированных браков в республике выросло на треть по сравнению с 2020 годом. В Татарстане за январь — июнь 2021 года зарегистрировали 9 370 браков, что на 42,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитал Росстат.

