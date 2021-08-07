Росстат: в Татарстане в первом полугодии 2021 года резко выросло число браков и разводов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — июнь 2021 года зарегистрировали 9 370 браков, что на 42,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии 2020-го в республике поженилась 6 561 пара, следует из данных Росстата.

Увеличилось в республике за январь — июнь 2021 и количество разводов. За этот период брак расторгли 7 234 пары, что на 56,9% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. В первом полугодии 2020-го в Татарстане развелись 4 610 раз.

В июне этого года в Татарстане зарегистрировали 2 643 брака, что на 46,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Развелись в республике в первый месяц лета 1 341 раз (+38,5%).

По количеству поженивших в январе — июне этого года пар Татарстан занял 1-е место среди регионов ПФО. Всего в Поволжье за этот период зарегистрировано 65 239 браков, что на 33,2% больше, чем за первые 6 месяцев 2020 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

По числу разведенных в первом полугодии 2021 года пар Татарстан занял 2-е место в ПФО. Республику опередила лишь Башкирия, в которой за этот период зарегистрировали 7 591 развод (+26,1%).

Напомним, по данным управления ЗАГС Кабмина Татарстана, по итогам 2020 года республика Татарстан оказалась в лидерах среди других регионов Поволжья по уровню рождаемости и по количеству регистрируемых браков. Также по итогам прошлого года татарстанцев, желающих расторгнуть брак, стало меньше на 15%, или 9,9% на тысячу человек. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина