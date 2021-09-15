Минниханов сообщил, что количество зарегистрированных браков в Татарстане выросло на треть

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что количество зарегистрированных браков в республике выросло на треть по сравнению с 2020 годом. «Это значит, что татарстанцы смотрят в будущее с оптимизмом», — считает он.

Минниханов обратил внимание, что Татарстан остается лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству женатых пар. По его словам, в республике уделяется много внимания поддержке семей с детьми.

Кроме того, в Татарстане реализуется множество программ в сфере жилищного строительства, образования, здравоохранения, спорта, молодежной политики, также формируется комфортная среда для жизни, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

По подсчетам Росстата, в Татарстане за январь — июнь 2021 года зарегистрировали 9 370 браков, что на 42,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии 2020-го в республике поженилась 6 561 пара.



По данным Управления ЗАГС Кабмина Татарстана, по итогам 2020 года Республика Татарстан оказалась в лидерах среди других регионов Поволжья по уровню рождаемости и по количеству регистрируемых браков. Также по итогам прошлого года татарстанцев, желающих расторгнуть брак, стало меньше на 15%, или 9,9% на тысячу человек. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина