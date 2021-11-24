В этом году итоговое сочинение напишут около 16 тысяч татарстанских выпускников

В Татарстане итоговое сочинение напишут около 16 тысяч выпускников, изложение будут писать более 350 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Итоговое изложение пишут учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-инвалиды и инвалиды; учащиеся, получающие среднее образование в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа.

Фото: Максим Платонов (архив)

По всей России около 650 тысяч ребят будут писать сочинение, изложение — более 11 тысяч выпускников. Положительный результат итогового сочинения (изложения) — одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в 2022 году ЕГЭ пройдет в обычном формате, если не будет очередных волн COVID-19.

Татьяна Леухина