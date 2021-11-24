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Татарстан вошел в список регионов-лидеров по продаже билетов по «Пушкинской карте»

19:17, 24.11.2021 1

Татарстан вошел в список регионов-лидеров по продажам билетов по «Пушкинской карте». Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Также в этом перечне оказались Москва, Петербург, Волгоградская и Новосибирская области. Участниками программы «Пушкинская карта» стали уже 3,2 млн человек по всей России.

В топ-5 организаций культуры, куда молодые люди покупают билеты чаще всего, вошли: московская Третьяковская галерея, Новосибирский театр оперы и балета, петербургский Мариинский театр, Тюменское театральное объединение и петербургский «Эрмитаж», приводятся слова Мишустина на сайте Кремля.

Татарстан в сентябре уже попадал в десятку регионов-лидеров, где чаще покупают билеты по «Пушкинской карте».

«Реальное время» отвечало на все вопросы, возникающие при оформлении «Пушкинской карты».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьКультураОбразование Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:33
    Молодцы!
    Все.
    Аюпова хорошо работает.
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