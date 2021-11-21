Исследование: за последнюю неделю в России заболеваемость COVID-19 снизилась на 5%

Фото: Максим Платонов

Вторую неделю подряд заболеваемость коронавирусом в России идет на спад. Так, за последние семь дней количество заражений COVID-19 снизилось на более чем 5%. Тем не менее, смертность продолжает оставаться на пике.

За последнюю неделю в РФ зафиксировали 260 484 случая заражения вирусом — это на 5,5% ниже по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Вот уже в течение семи дней коэффициент распространения COVID-19 не превышает единицу, передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О снижении заболеваемости коронавирусом в стране уже ранее заявлял вирусолог Центра им. Гамалеи Александр Бутенко. По его мнению, в случае сохранения такой положительной динамики можно будет говорить о спаде волны COVID-19, однако это еще не означает победу над вирусом.

Диана Жиленкова