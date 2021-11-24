В Татарстане диагностировали 252 новых случая COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 252 новых случая COVID-19. Всего на 24 ноября в республике зарегистрировано 36 557 случаев заражения коронавирусом.

За весь период пандемии выздоровели 30 116 человек, в том числе 251 — за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Умерли за весь период 1 196 человек, из них 11 — за последние сутки.

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Ольга Шагиева