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В Татарстане диагностировали 252 новых случая COVID-19

11:50, 24.11.2021
В Татарстане диагностировали 252 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 252 новых случая COVID-19. Всего на 24 ноября в республике зарегистрировано 36 557 случаев заражения коронавирусом.

За весь период пандемии выздоровели 30 116 человек, в том числе 251 — за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Умерли за весь период 1 196 человек, из них 11 — за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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