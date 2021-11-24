В Ростуризме предложили меры по недопущению многочасовых очередей в аэропортах Египта

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В Ростуризме предложили перераспределить пассажиропоток и задействовать дополнительные выходы на посадку в египетских аэропортах, чтобы не образовывались многочасовые очереди из туристов. С такой инициативой выступила глава ведомства Зарина Догузова во время телефонного разговора с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани.

Ранее поступали многочисленные жалобы от российских туристов, которые из-за длительного ожидания своей очереди в аэропортах Египта опаздывают на рейсы и вынуждены заново покупать билеты. Как отметила Догузова, причиной является тщательный досмотр пассажиров. Проблема может усугубиться еще сильнее зимой, когда увеличится турпоток из России на египетские курорты.

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В начале ноября сообщалось, что россияне раскупили почти все туры на курорты Египта на ближайшие две недели. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, активные продажи туров связаны с возобновлением чартерного сообщения между РФ и Египтом.

Диана Жиленкова