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Россияне скупили почти все туры на курорты Египта на ближайшие две недели

16:58, 08.11.2021
Россияне скупили почти все туры на курорты Египта на ближайшие две недели
Фото: pixabay.com

Жители России раскупили почти все туры на египетские курорты на ближайшие две недели. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей отрасли.

По их словам, остались единичные места на рейсы до Египта. Наблюдается высокий спрос на чартерные программы. Ближайшие вылеты полностью загружены.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что высокие продажи туров связаны с возобновлением чартерного сообщения между Россией и Египтом. К тому же заканчивается бархатный сезон и открыты не все страны для отдыха.

Фото: Максим Платонов (архив)

Египет был назван одним из мест, где россияне хотели бы провести зиму. Кроме него, в список вошли Таиланд, Индонезия, США и другие страны.

Дарья Акимова
Общество

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