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От коронавируса умер бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов

12:52, 22.10.2021
От коронавируса умер бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов
Фото: facebook.com

От коронавируса умер бывший депутат Госдумы V и VI созывов от Башкортостана Иршат Фахритдинов. Об этом сообщил вице-спикер Госсобрания Рустем Ахмадинуров.

«Не верится, но сегодня ночью не стало нашего товарища, депутата Госдумы России 5 и 6-го созывов, полковника, прошедшего три войны, Иршата Фахритдинова. Врачи 37 дней боролись за его жизнь, но ковид оказался сильнее... Спи спокойно, Иршат Юнирович. Искренние соболезнования родным и близким!» — написал Ахмадинуров на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Иршату Фахритдинову было 56 лет.

Ранее от осложнений, связанных с коронавирусом, умерла вице-мэр Уфы Гульнара Валиева.

Ольга Шагиева
Общество Башкортостан

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