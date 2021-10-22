От коронавируса умер бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов
От коронавируса умер бывший депутат Госдумы V и VI созывов от Башкортостана Иршат Фахритдинов. Об этом сообщил вице-спикер Госсобрания Рустем Ахмадинуров.
«Не верится, но сегодня ночью не стало нашего товарища, депутата Госдумы России 5 и 6-го созывов, полковника, прошедшего три войны, Иршата Фахритдинова. Врачи 37 дней боролись за его жизнь, но ковид оказался сильнее... Спи спокойно, Иршат Юнирович. Искренние соболезнования родным и близким!» — написал Ахмадинуров на своей странице в Facebook.
Иршату Фахритдинову было 56 лет.
Ранее от осложнений, связанных с коронавирусом, умерла вице-мэр Уфы Гульнара Валиева.
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