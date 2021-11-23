Шойгу рассказал об отработке США вариантов применения ядерного оружия против России

За последний месяц американские военные совершили 30 вылетов к рубежам РФ, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ноябре во время учения стратегических сил США 10 стратегических бомбардировщиков отработали вариант применения ядерного оружия против России, сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

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Сейчас развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально в условиях «усиливающейся геополитической турбулентности», передает «РИА Новости».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД в четверг заявил, что действия западных стран в Черном море выходят за рамки — стратегические бомбардировщики летают на расстоянии 20 км от государственной границы.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что для того, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада, НАТО нужно прекратить провокационную деятельность у границ России.



Татьяна Леухина