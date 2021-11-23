В России принят проект бюджета ПФР на 2022—2024 годы

Госдума России приняла во втором чтении проект закона о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022—2024 годы. Об этом написал ТАСС.

Согласно проекту закона, доходы бюджета Пенсионного фонда составят в 2022 году 10,032 трлн рублей, в 2023 году — 10,591 трлн рублей, в 2024 году — 11,074 трлн рублей. Расходы на 2022 год составят 10,154 трлн рублей, на 2023 год — 10,574 трлн рублей, на 2024 год — 11,167 трлн рублей.

Среднегодовой размер страховой пенсии будет равняться 17,115 тысячи рублей в 2022 году, 17,893 тысячи рублей — в 2023 году, 18,733 тысячи рублей — к 2024 году.

Также изменятся размеры маткапитала. В 2022 году он составит 503,2 тысячи рублей, в 2023 году — 523,3 тысячи рублей, в 2024 году — 544,3 тысячи рублей.

На выдачу срочной пенсионной выплаты в 2022 году предусмотрено 1,2 млрд рублей, в 2023 году — 1,4 млрд рублей, в 2024 году — 1,6 млрд рублей. В составе доходов запланированы средства из негосударственных пенсионных фондов, в 2022 году — 6 млрд рублей, в 2023 году — 6,3 млрд рублей, в 2024 году — 6,6 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сами же россияне в ходе опроса сообщали, что считают достойной пенсией 43 тысячи рублей. О том, насколько это много или мало, можно прочитать здесь.

Дарья Акимова