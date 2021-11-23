Сергей Зубов назначен новым главным тренером молодежной сборной по хоккею

В Федерации хоккея России объявили о назначении Сергея Зубова на пост главного тренера молодежной хоккейной сборной страны. Информация появилась на сайте организации.

Сергею Зубову 51 год. В 1992 году он стал олимпийским чемпионом, был двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе команд «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас». С 2011 по 2015 год — помощник главного тренера в петербургском СКА, с ноября 2015 года до июня 2016 года — главный тренер команды. Кроме этого, возглавлял «Сочи» (2017—2019) и рижское «Динамо» (апрель — октябрь 2021 года). 24 сентября назначен ассистентом главного тренера сборной России.

Предыдущий главный тренер сборной Олег Браташ переведен на должность старшего тренера.

Фото: fhr.ru

На днях в казанском клубе по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» сменился главный тренер. Им стал Михаил Пашкин.



Дарья Акимова