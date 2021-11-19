В казанском «Ак Барс-Динамо» сменился главный тренер

В казанском клубе по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» произошла смена главного тренера. Им стал Михаил Пашкин. Об этом сообщается на сайте Минспорта Татарстана.

Сегодня нового руководителя представил первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин. На церемонии также присутствовали директор хоккейного клуба «Ак Барс-Динамо» Валерий Носов и член исполкома ФХМР и директор СОК «Ракета» Линар Гарипов.

Первая тренировка под руководством Пашкина была проведена уже сегодня.

Михаил Пашкин играл за клубы «Волга» (Ульяновск), «Зоркий» (Красногорск), «Енисей». С января 2021 года входит в тренерский штаб сборной России.

Фото: vk.com/akbarsdynamo

На днях сообщалось, что латвийский баскетболист Янис Тимма вошел в состав казанского клуба «УНИКС». Пока просмотровое соглашение с игроком подписано на один месяц.



Дарья Акимова