В РТ на разработку проектной документации по созданию экологической цифровой платформы выделят 6,7 млн рублей

Центр цифровой трансформации Татарстана объявил тендер на разработку проектной документации по созданию цифровой платформы отрасли экологии и природопользования РТ. На эти цели предусмотрели 6,7 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Платформа должна состоять из трех подсистем: «Недра», «Эконадзор» и «Экомониторинг». Исполнителю необходимо разработать проектные решения по платформе и ее частям, функционально-алгоритмической структуре, функциям персонала и организационной структуре, по структуре технических средств, алгоритмам решения задач и применяемым языкам и др.

Заявки на участие принимаются до 14 декабря. Оказать услугу необходимо до 31 мая 2022 года.

Недавно ЦЦТ РТ объявил тендер на закупку средств криптографической защиты информации. Начальная цена договора — 9,6 млн рублей.

Диана Жиленкова