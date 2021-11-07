В Татарстане закупят средства криптографической защиты информации на 9,6 млн рублей
В Татарстане закупят средства криптографической защиты информации на 9,6 млн рублей. Такой тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Центр цифровой трансформации РТ. Согласно документации подрядчику нужно будет поставить аппаратно-программный комплексов (АПК) «ЗАСТАВА-150» в количестве 87 штук.
Комплекс предназначен для защиты предприятия на сетевом уровне с использованием технологий VPN. АПК должен быть совместим с другими продуктами из линейки «ЗАСТАВА», иметь пропускную способность VPN — не менее150 Мбит/с и являться межсетевым экраном, обрабатывающим информацию, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну.
Заявки можно подавать до 15 ноября 2021 года. Закупка финансируется из бюджета республики. Поставить средства необходимо будет до 24 декабря 2021 года.
В октябре Центр цифровой трансформации РТ искал разработчика базы данных для ЗАГСа за 3,8 млн рублей. В программе должны будут содержаться сведения о заключении и расторжении брака, рождении, смерти, смене имени, усыновлении и удочерении, установлении отцовства и справочники документов.
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