В Татарстане закупят средства криптографической защиты информации на 9,6 млн рублей

В Татарстане закупят средства криптографической защиты информации на 9,6 млн рублей. Такой тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Центр цифровой трансформации РТ. Согласно документации подрядчику нужно будет поставить аппаратно-программный комплексов (АПК) «ЗАСТАВА-150» в количестве 87 штук.

Комплекс предназначен для защиты предприятия на сетевом уровне с использованием технологий VPN. АПК должен быть совместим с другими продуктами из линейки «ЗАСТАВА», иметь пропускную способность VPN — не менее150 Мбит/с и являться межсетевым экраном, обрабатывающим информацию, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заявки можно подавать до 15 ноября 2021 года. Закупка финансируется из бюджета республики. Поставить средства необходимо будет до 24 декабря 2021 года.

В октябре Центр цифровой трансформации РТ искал разработчика базы данных для ЗАГСа за 3,8 млн рублей. В программе должны будут содержаться сведения о заключении и расторжении брака, рождении, смерти, смене имени, усыновлении и удочерении, установлении отцовства и справочники документов.





Дарья Акимова