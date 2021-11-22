Минниханов встретился с татарстанскими предпринимателями в Челнах — видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Набережных Челнах встретился с республиканскими предпринимателями. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Пандемия и связанные с ней ограничения ощутимо сказались на экономике, в том числе на работе бизнеса. Но в некоторых сферах, например в электронной торговле, сфере доставки, наблюдается развитие.

Участники встречи просили помочь предпринимателям при выработке общих с налоговым органом подходов по разграничению трудовых и гражданско-правовых отношений при сотрудничестве с самозанятыми, обсудили вопросы организации контроля в сфере межмуниципальных перевозок и продление сроков применения пониженных страховых взносов для резидентов ТОСЭР.

Глава республики поручил упростить процедуру получения земли резидентами промышленных парков и ТОСЭР.

Также на встрече с Миннихановым предприниматели подняли вопрос об оплате услуг оператора по вывозу мусора после переоформления договоров и нехватке кислорода на предприятиях.

