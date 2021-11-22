В Нижнекамске разыскивают подростка, который ушел из дома неделю назад
Полиция Татарстана начала искать 14-летнего подростка из Нижнекамска. Заявление о пропаже поступило в понедельник, однако родители сообщили, что мальчик ушел из дома еще неделю назад.
По предварительным данным, ребенок ушел из дома 16 ноября, но в течение всего времени поддерживал связь с матерью с помощью телефонных звонков. 21 ноября он перестал выходить на связь.
Личный состав полиции Нижнекамского района ориентирован на поиск пропавшего подростка, пишет ТАСС.
В октябре в селе Шемордан Сабинского района РТ разыскивали пропавшего 19-летнего парня.
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