Татарстанцы обсуждают в соцсетях возможное падение метеорита

Жители Татарстана обсуждают в социальных сетях возможное падение метеорита, которое можно было заметить в Зеленодольске и других районах Татарстана.

Пользователи поделились кадрами видеозаписей, в основном сделанных с видеорегистраторов.

В некоторых районах города в небе была видна вспышка света.

На одном из роликов выспышку света можно заметить в отражении переднего стекла автомобиля.

В Роскосоме сообщили, что с 6 по 30 ноября 2021 года действует метеорный поток Леониды. 17 ноября он достиг своего пика. Максимум активности — в ночь с 17 на 18 ноября. В это время ожидается около 15 метеоров в час в зените.

Леониды — самый известный метеорный поток. Он известен более 3800 лет и назван по имени созвездия Лев, в котором расположен его радиант (область вылета метеоров).

Маргарита Головатенко