ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему на выявление COVID-19 в качестве эталона

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать российскую тест-систему AmpliTest, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, в качестве эталонного метода для диагностирования COVID-19. Об этом сообщается на сайте ФМБА.

Испытания, которые проводил Институт им. Роберта Коха, показали, что российские тест-системы одни из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ.

Фото: realnoevremya.ru

Специалисты сделали вывод, что тесты от ФМБА имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов.

В начале ноября британские ученые разработали новый метод, позволяющий точно обнаружить разные варианты коронавируса в образцах, взятых из носоглотки.



Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная объяснила, почему может быть отрицательный ПЦР-тест при заболевании COVID-19.

Татьяна Леухина