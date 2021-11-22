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Вечером в Казани образовались 8-балльные пробки

17:31, 22.11.2021
Вечером в Казани образовались 8-балльные пробки
Фото: kzn.ru

В Казани в понедельник вечером образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

По данным сервиса, встали улицы Николая Ершова, Вишневского, Аделя Кутуя, Космонавтов, Аграрная. Заторы образовались на улицах Гвардейской, Пушкина, Татарстан, Лево-Булачной.

Движение затруднено на Кремлевской дамбе, Краснокшайской улице, на проспекте Ямашева, улицах Ибрагимова, Копылова, Тэцевской, Петра Витера.

8-балльные пробки образовались на казанских дорогах сегодня утром. Это было связано не только с погодными условиями, но и начавшейся проверкой QR-кодов в общественном транспорте.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан

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