В Новошешминском районе Татарстана назначили начальника полиции
Начальником отделения МВД России по Новошешминскому району стал подполковник полиции Раниль Набиуллин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Замминистра внутренних дел по РТ генерал-майор внутренней службы Алексей Завгороднев представил сегодня личному составу отделения МВД России по Новошешминскому району нового руководителя.
Раниль Набиуллин родился в деревне Карелино Балтасинского района Татарстана. Окончил Казанский юридический институт МВД России.
Службу в органах начинал в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Балтасинского РОВД. В дальнейшем работал заместителем начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по Кукморскому району, заместителем начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по Мамадышскому району, заместителем начальника отдела МВД России по Чистопольскому району.
В середине ноября начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин представил нового руководителя личному составу отдела полиции «Сафиуллина» — полковника полиции Владимира Ветлугина.
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